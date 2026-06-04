Após discussão, Netanyahu minimiza atrito com Trump: “acontece nas melhores famílias”

Por JOVEN PAN

Publicada em 04/06/2026 às 10h19

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta quarta-feira (3) ter discutido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que o desentendimento será resolvido. “Às vezes, como acontece nas melhores famílias, nós temos estes desentendimentos táticos. Nós sempre achamos uma forma de solucioná-los”, falou o primeiro-ministro em entrevista a CNBC.

Netanyahu disse que não entraria em detalhes sobre a conversa com Trump, mas afirmou que os assuntos em que os dois concordam superam as desavenças. “Nós concordamos em tantos pontos e entramos em consenso naquilo que é o principal. Podemos discordar pela manhã e tomar medidas conjuntas à tarde”, afirmou.

Donald Trump já tinha admitido, também nesta quarta, ter falado de forma “raivosa” com Netanyahu, em conversa telefônica realizada no último fim de semana. Na terça-feira (2), o site Axios revelou que, durante o contato, o norte-americano chamou o premiê de “louco” e o pressionou a interromper a escalada militar contra o Líbano.

A declaração de Trumo foi feita em entrevista ao podcast “Pod Force One”, em que ele confirmou o desentendimento ao ser questionado sobre o diálogo. “Fiquei um pouco perturbado com as constantes brigas dele com o Líbano, sabe?”, declarou o presidente.

Apesar de reconhecer a discussão, o republicano afirmou em seguida que se dá “muito bem” com o líder israelense.