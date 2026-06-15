Motorista morre após carreta tombar na BR- 364 entre Vilhena e Pimenta Bueno

Por Folha do Sul

Publicada em 15/06/2026 às 08h40

Foi identificado como Jozimar , o caminhoneiro que morreu na tarde deste domingo, após o veículo graneleiro que ele estava dirigindo tombar em um trecho da BR 364, nas proximidades da usina hidrelétrica do rio Ávila, entre as cidades de Vilhena e Pimenta Bueno.



O motorista, que foi a óbito no trecho a cerca de 55 km da área urbana de Vilhena, tinha nascido São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e completaria 51 anos em 15 dias. Imagens da PCH podem ter captado a cena e ajudarão a entender o que aconteceu.



Ainda não foi oficialmente revelada a dinâmica da fatalidade, que aconteceu logo após o veículo carregado de soja atravessar a ponte. Ele estava seguindo em direção a Pimenta Bueno quando aparentemente perdeu o controle da direção.



As placas do caminhão são de Cacoal, mas Jozimar era morador de Espigão do Oeste. Ele ficou preso à cabine, onde morreu antes de ser socorrido, e um detalhe chamou a atenção durante o resgate: a vítima não tinha uma das pernas e usava prótese.



O resgate do corpo, que deverá passar por necropsia em Vilhena, está sendo resgatado pela Funerária Canaã.