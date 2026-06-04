Homem tem parte da orelha arrancada e fica ferido após ataque com faca

Por rondoniatual.com

Publicada em 04/06/2026 às 09h50

Um homem identificado como Taylor foi vítima de um violento ataque a golpes de faca na manhã desta quinta-feira (4), nas proximidades da Rua dos Professores, no Bairro Primavera.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) para verificar a denúncia de uma pessoa esfaqueada.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Taylor caído ao solo, perdendo muito sangue devido aos ferimentos. Pouco depois, uma equipe de socorro realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.

Segundo informações apuradas no local, o homem sofreu ferimentos graves provocados por arma branca. Entre as lesões constatadas estavam a amputação parcial de um pedaço da orelha, um corte profundo na região do ombro e outro ferimento nas costas.

Mesmo ferido, Taylor informou aos policiais que não possuía documentos de identificação porque os havia perdido no dia anterior.

Após o atendimento à vítima, a Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios do crime até a chegada da perícia criminal. O perito responsável realizou os levantamentos técnicos necessários para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria do ataque e esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, nenhum suspeito havia sido localizado. As circunstâncias que levaram ao esfaqueamento ainda permanecem desconhecidas.