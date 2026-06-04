Alcione explica falha durante execução do Hino Nacional no Maracanã e cita problema técnico

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/06/2026 às 10h12

A apresentação do Hino Nacional Brasileiro antes do amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, gerou repercussão nas redes sociais nesta semana. A interpretação feita por Alcione e Belo foi alvo de críticas de parte do público, que apontou problemas de sincronização durante a execução da música.

Após a repercussão, Alcione se manifestou sobre o ocorrido e atribuiu a falha a uma questão técnica envolvendo o sistema de áudio utilizado no estádio. Em declaração ao jornal O Globo, a cantora explicou que houve um atraso no retorno sonoro recebido pelos artistas durante a apresentação.

Segundo ela, o problema dificultou o acompanhamento da base musical e acabou interferindo no tempo da interpretação. Situações desse tipo podem ocorrer em grandes eventos e apresentações realizadas em arenas de grande porte, onde os sistemas de som dependem de equipamentos complexos e múltiplos pontos de transmissão.

O fenômeno citado pela artista é conhecido como "delay", termo utilizado para descrever o intervalo entre a emissão de um sinal e o momento em que ele é recebido ou percebido. Em apresentações musicais, mesmo pequenos atrasos podem comprometer a sincronia entre músicos, cantores e a base sonora.

Além do universo dos shows, o delay também pode ser observado em transmissões ao vivo, jogos online, videoconferências e conexões de internet, representando o tempo necessário para que uma informação seja processada e reproduzida em outro ponto do sistema.