Homem é alvejado com tiro no rosto mobiliza forças de segurança

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 04/06/2026 às 09h40

Um homem conhecido pelo apelido de “Polaco”, morador do bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feita, 03 de Junho de 2026.

Ele sofreu um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do rosto.

As informações iniciais apontam que o crime ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como a ação aconteceu nem quem teria efetuado o disparo.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima.

Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos especializados.

Seu estado de saúde não havia sido informado até o fechamento desta reportagem.

Equipes policiais estiveram na ocorrência e iniciaram os procedimentos de levantamento de informações que possam auxiliar na identificação do responsável pelo ataque.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, com à Polícia Civil, que trabalham para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.