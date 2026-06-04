Homem é alvejado com tiro no rosto mobiliza forças de segurança

Um homem conhecido pelo apelido de “Polaco”, morador do bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feita, 03 de Junho de 2026.
Ele sofreu um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do rosto.
As informações iniciais apontam que o crime ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como a ação aconteceu nem quem teria efetuado o disparo.
A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima.
Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos especializados.
Seu estado de saúde não havia sido informado até o fechamento desta reportagem.
Equipes policiais estiveram na ocorrência e iniciaram os procedimentos de levantamento de informações que possam auxiliar na identificação do responsável pelo ataque.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, com à Polícia Civil, que trabalham para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.
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