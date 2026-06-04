“Como de tudo”, diz Flávia Alessandra ao falar sobre boa forma e treinos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/06/2026 às 10h06

A poucos dias de completar 52 anos, Flávia Alessandra tem chamado atenção do público por sua atuação na novela "Quem Ama Cuida" e também pela boa forma. Nas redes sociais, os braços definidos da atriz se tornaram assunto entre os fãs, que não economizam elogios à aparência da artista.

Em entrevista ao EXTRA, Flávia contou que o destaque para os membros superiores surgiu após uma mudança de foco nos treinos iniciada há cerca de dois anos, quando se preparava para desfilar no Carnaval. Segundo ela, a decisão foi motivada pela percepção de que muitas mulheres costumam priorizar exercícios para as pernas e acabam deixando braços e costas em segundo plano.

“Mudei meu foco, porque mulher treina muito as pernas e pouco os braços e as costas. Sempre malhei de duas a três vezes por semana, a vida inteira. Não malho todo dia e como de tudo: adoro uma fritura, um salgadinho, um chope. Mas a base da minha alimentação é comida saudável”, afirmou.

Atualmente, a atriz interpreta Flábia em "Quem Ama Cuida", personagem que tem uma relação intensa com a estética e o cuidado com o corpo. De acordo com Flávia, a personagem é expansiva, colorida e transmite uma energia completamente diferente da vivida recentemente em outro trabalho da televisão.

A preocupação com a aparência faz parte da construção da personagem e aparece frequentemente na trama, inclusive em cenas ambientadas em clínicas e consultórios. Apesar disso, a atriz afirma que esse é apenas um dos aspectos de Flábia, que deve revelar outras facetas ao longo da história.

“A agulhadinha do botox é como se fosse a endorfina do dia. Existe um lado mais narcísico. Mas Fábia é uma caixinha de Pandora... Tem aspectos sombrios e tortos que vão aparecer mais para frente. Mas também é uma mulher que quer festa, diversão”, declarou.