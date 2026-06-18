Fernando Vilas da BlueRay defende debate sobre aproveitamento das riquezas naturais para impulsionar desenvolvimento de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/06/2026 às 10h23
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O empresário Fernando Vilas da BlueRay, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, defendeu a abertura de um debate sobre o aproveitamento sustentável das riquezas naturais de Rondônia como alternativa para ampliar investimentos em áreas consideradas prioritárias pela população, como saúde, educação, infraestrutura e energia. A manifestação foi feita por meio de publicação em suas redes sociais.

Ao abordar o tema, Vilas destacou que Rondônia reúne importantes reservas minerais e potencial econômico ainda pouco explorado. Segundo ele, o Estado convive com um paradoxo: ao mesmo tempo em que possui abundantes recursos naturais, enfrenta desafios históricos relacionados à oferta de serviços públicos e à qualidade da infraestrutura disponível para a população.

"Se vivemos sobre riquezas capazes de gerar desenvolvimento, precisamos discutir como transformá-las em benefícios concretos para a população de Rondônia."

Na avaliação do pré-candidato, é necessário discutir alternativas que permitam transformar essas riquezas em oportunidades de desenvolvimento regional, sempre observando os limites legais e os interesses da população rondoniense. Entre os pontos citados por ele estão a necessidade de ampliar investimentos em hospitais, escolas, estradas e medidas que contribuam para reduzir o custo da energia elétrica no Estado.

Fernando Vilas também mencionou o potencial das reservas de nióbio existentes na Amazônia e defendeu que o Brasil amplie o debate sobre a utilização estratégica de seus recursos minerais. Para ele, a discussão envolve soberania nacional, desenvolvimento econômico e a busca por mecanismos que permitam agregar valor às riquezas existentes no território brasileiro.

O empresário afirmou que Rondônia precisa encontrar caminhos para conciliar preservação ambiental, geração de oportunidades e crescimento econômico, de forma que os benefícios das riquezas naturais possam se refletir diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

 

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