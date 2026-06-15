Fernando Máximo destaca esforço conjunto para viabilizar 10 mil exames de ressonância magnética no Cone Sul

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 16h43

O deputado federal Fernando Máximo destacou uma ação voltada à ampliação do acesso à saúde pública na região do Cone Sul de Rondônia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar ressaltou a destinação de recursos que permitirá a realização de 10 mil exames de ressonância magnética para pacientes de Vilhena e municípios da região.

Ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva, Fernando Máximo afirmou que a iniciativa representa uma resposta concreta a uma demanda histórica da população, especialmente de pacientes que aguardam há meses — e, em alguns casos, anos — pela realização do exame.

“Parabéns pela atitude, parabéns pela emenda, parabéns pela propositura, porque realmente é algo extraordinário. Muitas das pessoas precisam fazer a ressonância para ter um diagnóstico para depois começar o tratamento”, afirmou o parlamentar.

Durante a gravação, Ezequiel Neiva explicou que os exames beneficiarão moradores de Vilhena, dos municípios do Cone Sul e também de parte da região da Zona da Mata. Segundo ele, a medida busca enfrentar um dos principais gargalos da saúde pública regional, reduzindo filas e garantindo mais agilidade no acesso aos diagnósticos.

Fernando Máximo também reconheceu o empenho da gestão municipal de Vilhena na execução da iniciativa e destacou os impactos positivos para os pacientes que dependem do exame para iniciar tratamentos médicos.

“Estou feliz pela ação, estou feliz pelas pessoas que vão ter seus diagnósticos e poder fazer o tratamento e a cura, com fé em Deus”, declarou.