Deputado Edevaldo Neves solicita informações sobre atendimentos por telemedicina em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/06/2026 às 15h46

O deputado estadual Edevaldo Neves informou ter apresentado um requerimento para obter informações detalhadas sobre os atendimentos realizados por telemedicina em Rondônia.

Segundo o parlamentar, a solicitação pretende permitir o acompanhamento da execução do serviço e a verificação de seu alcance no estado. A iniciativa também busca contribuir para a ampliação do acesso ao atendimento médico, principalmente entre moradores de regiões mais distantes.

Edevaldo Neves destacou que a oferta de serviços de saúde com maior agilidade depende de planejamento, investimentos e acompanhamento contínuo.

De acordo com o deputado, o requerimento está relacionado ao compromisso de contribuir para uma saúde pública mais eficiente, transparente e acessível à população rondoniense.