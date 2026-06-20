Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher e criança feridas

Por jaruonline.com

Publicada em 20/06/2026 às 09h00

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada no início da noite desta sexta-feira (19), no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Raimundo Barreto, no Setor 7, em Jaru. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia Técnica.

As primeiras informações repassadas à Central de Operações indicavam que duas vítimas estavam caídas ao solo e necessitavam de atendimento médico urgente. Quando a equipe policial chegou ao local, os feridos já haviam sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal.

De acordo com o relato obtido no local, a motocicleta trafegava pela Rua Raimundo Barreto, sentido Florianópolis/Padre Chiquinho, quando teria avançado a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento, colidindo contra o automóvel.

A área foi preservada para os trabalhos periciais, que realizaram os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

No hospital, foi constatado que na motocicleta estavam uma mulher adulta e uma criança. A mulher sofreu uma lesão em um dos pés, enquanto a criança apresentava escoriações no joelho e no pé. Ambas receberam atendimento médico.

Durante a fiscalização, a Polícia Militar verificou que o condutor do automóvel não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis. Também foi constatada infração relacionada ao avanço da parada obrigatória por parte do condutor da motocicleta.

Após os procedimentos de praxe, o veículo foi liberado mediante apresentação de um motorista devidamente habilitado. As circunstâncias do acidente seguem registradas para apuração pelas autoridades competentes.