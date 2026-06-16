Cirone vê Hildon no segundo turno, critica pedágios e diz que concessão da BR-364 foi debatida sem ouvir quem usa a rodovia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/06/2026 às 15h32

O deputado estadual e pré-candidato a vice-governador na chapa liderada pelo ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (União Brasil), Cirone Deiró, afirmou acreditar que a Federação União Progressista estará no segundo turno das eleições de 2026. Em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, o parlamentar disse que a chapa representa uma alternativa de gestão para Rondônia e apostou na força política de Hildon no interior do estado.

"Acredito que nós chegaremos no segundo turno e vamos estar disputando o governo do estado."

Durante a entrevista, Cirone também fez duras críticas ao processo que resultou na concessão da BR-364. Segundo ele, as discussões que antecederam a implantação dos pedágios ocorreram sem a participação efetiva de produtores rurais, transportadores, prefeitos, vereadores e demais usuários da rodovia. O parlamentar afirmou ter alertado sobre o tema ainda em 2021, quando, segundo ele, as audiências públicas registravam baixa participação popular.

"Não estavam lá deputados estaduais, vereadores, prefeitos, transportadores e produtores do estado de Rondônia."

Embora tenha declarado ser favorável à concessão da BR-364, Cirone questionou os valores cobrados nas praças de pedágio e defendeu uma revisão dos estudos que embasaram as tarifas atuais. Para o deputado, os cálculos foram realizados durante a pandemia e não refletem o atual volume de veículos que trafegam pela principal rodovia federal de Rondônia.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de conflitos entre governador e vice-governador, tema recorrente na política rondoniense, Cirone descartou qualquer disputa interna em uma eventual gestão da chapa. Ele afirmou que não pretende "tomar a cadeira" de Hildon Chaves e defendeu um modelo de administração compartilhada, no qual o vice atuaria como interlocutor das demandas dos municípios junto ao governo estadual.

Além da pauta política, o pré-candidato defendeu a industrialização da produção agropecuária, a ampliação de investimentos na agricultura familiar e a verticalização da economia estadual como caminhos para gerar empregos e aumentar a arrecadação de Rondônia.

Assista na íntegra: