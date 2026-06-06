Casal é socorrido ao Hospital após caminhonete capotar na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 06/06/2026 às 09h00

Um acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux foi registrado por volta das 16h30 desta sexta-feira (05), no perímetro urbano de Jaru, na BR-364, próximo a um motel localizado às margens da rodovia.

Segundo informações apuradas no local, a caminhonete era conduzida por um idoso que seguia sentido Ariquemes/Jaru, tendo sua esposa como passageira. Ao se aproximar de um quebra-molas, o motorista se deparou com vários veículos reduzindo a velocidade para transpor o redutor.

Ao perceber que não conseguiria frear a tempo e para evitar uma colisão traseira, o condutor desviou para a pista contrária. Em seguida, saiu da rodovia pelo lado esquerdo da via.

Devido ao desnível entre o asfalto e a área lateral da pista, somado à presença de areia no local, o motorista perdeu o controle da direção. A caminhonete capotou antes de parar em uma ribanceira às margens da BR-364.

O casal foi socorrido por uma ambulância do Hospital Municipal que passava pelo local no momento do acidente. Ambos receberam atendimento inicial e foram encaminhados para avaliação médica.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Nova 364 estiveram no local realizando o atendimento da ocorrência, o controle do tráfego e os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Apesar da gravidade do capotamento e dos danos causados ao veículo, as primeiras informações apontam que as vítimas estavam conscientes no momento do socorro.