Homem é esfaqueado e tem motocicleta roubada em distrito

Por hora1rondonia.com

Publicada em 06/06/2026 às 09h30

Um homem de aproximadamente 35 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) durante a madrugada deste sábado (06), no distrito de Vista Alegre do Abunã, localizado na região de Porto Velho. A vítima foi atacada por criminosos, sofreu um golpe de faca e teve sua motocicleta roubada pelos assaltantes.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, após o ataque, moradores acionaram uma equipe de socorristas que atua na localidade. O homem recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Durante o atendimento, a vítima relatou aos policiais militares que é moradora do município de Guajará-Mirim e estava apenas de passagem pelo distrito quando foi surpreendida por cerca de dois criminosos. Conforme seu depoimento, os suspeitos anunciaram o assalto e, ao tentar reagir à ação criminosa, acabou sendo atingido por uma facada.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e coletar as informações necessárias para o início das investigações. Os agentes realizaram diligências na tentativa de localizar os autores do crime, porém, até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. A motocicleta levada pelos criminosos também não foi recuperada.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e prender os envolvidos. A motivação e as circunstâncias exatas do crime serão apuradas pelas autoridades competentes. Enquanto isso, o estado de saúde da vítima não foi oficialmente divulgado.