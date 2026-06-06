Prefeitura de Jaru faz nova convocação de aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 06/06/2026 às 10h16

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial desta sexta-feira (05) um edital de convocação dos aprovados no concurso público nº001/2023.

O edital abrange os cargos de assistente administrativo, cuidador, farmacêutico, orientador educacional, professor, psicólogo, psicopedagogo, supervisor escolar e médico.

O prazo final para posse está marcado para o dia 04 de julho, sem possibilidade de prorrogação. Toda a documentação listada no edital deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.

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