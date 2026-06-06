Homem é encontrado ensanguentado após ser esfaqueado em boca de fumo

Por Folha do Sul

Publicada em 06/06/2026 às 09h15

Vilhena- Um homem ainda não identificado foi resgatado após cair ao lado de um mercadinho no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, na tarde desta sexta-feira, 5. Completamente ensanguentado, ele teria sido esfaqueado em uma boca de fumo nas proximidades.



Apesar da gravidade dos ferimentos e da quantidade de sangue que perdeu, o homem ferido foi entregue consciente pelos Bombeiros na emergência do Hospital Regional de Vilhena.



Ainda não há informações sobre a motivação do ataque contra a vítima, que não portava documentos ao ser resgatada. O local da tentativa de homicídios, no entanto, tem registrado outras investidas violentas nos últimos meses.