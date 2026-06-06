Irmã de Deolane cita caso Henry Borel ao comentar prisão da influenciadora

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/06/2026 às 10h21

A advogada Dayanne Bezerra usou as redes sociais para comentar a situação da irmã, a influenciadora Deolane Bezerra, que segue presa na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Em publicações feitas no Instagram, ela demonstrou inconformismo ao comparar o caso da familiar com a decisão que colocou Monique Medeiros em liberdade.

Nos stories, Dayanne afirmou que não consegue compreender a diferença de tratamento entre os dois casos e destacou que Deolane permanece longe da família e da filha enquanto responde a acusações que ainda são discutidas na Justiça.

“É difícil compreender. Enquanto Monique Medeiros foi autorizada a voltar para casa, Deolane continua privada da convivência com a filha por conta de acusações que ainda estão sendo discutidas”, escreveu.

A advogada também ressaltou o papel exercido por Deolane na criação dos filhos e disse que a situação tem provocado questionamentos sobre a aplicação dos critérios judiciais. “Uma mulher dessa ganha a liberdade de ir para as ruas; a outra que criou e cria três filhos sozinha segue lutando pelo direito de estar ao lado da filha que depende exclusivamente dela. Situações como essa fazem muitas pessoas questionarem os critérios adotados pela Justiça”, afirmou.

As declarações ocorreram após Monique Medeiros deixar a prisão por decisão do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Durante o julgamento, a acusação de homicídio doloso foi desclassificada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar, resultando na concessão de perdão judicial.

Na sentença, a juíza Elizabeth Machado Louro considerou que Monique já havia sido submetida a forte condenação pública desde a morte de Henry Borel. Na mesma decisão, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, foi condenado por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.