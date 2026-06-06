Direita Livre ajuda a reduzir filas e melhora fluidez do trânsito

Por Jhon Silva

Publicada em 06/06/2026 às 10h30

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), segue ampliando as orientações aos condutores sobre o funcionamento da Direita Livre, sistema implantado em cruzamentos estratégicos da capital para melhorar a circulação de veículos e reduzir os congestionamentos nos horários de maior movimento.

A medida permite que o motorista realize a conversão à direita mesmo com o semáforo vermelho, desde que exista sinalização autorizando a manobra. A iniciativa é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro e tem como objetivo tornar o deslocamento mais ágil, sem comprometer a segurança de pedestres, ciclistas e demais usuários das vias.

O prefeito Léo Moraes explica de forma simples como a regra funciona e chamou a atenção para a importância de respeitar a sinalização.

“Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que ainda têm dúvidas sobre a Direita Livre. O funcionamento é simples: ao chegar ao cruzamento, o motorista deve parar, observar se há pedestres, ciclistas ou veículos com preferência e, somente quando a passagem estiver segura, realizar a conversão. Essa medida foi criada para ajudar o trânsito a fluir melhor e reduzir o tempo de espera nos semáforos”, afirmou o prefeito.

Outro ponto destacado pelo prefeito é a colaboração dos condutores que não pretendem virar à direita.

“Quem vai seguir em frente deve evitar ocupar a faixa destinada à conversão. Quando essa faixa fica bloqueada sem necessidade, o trânsito perde fluidez e a proposta da Direita Livre deixa de cumprir seu papel”, acrescentou.

Segundo a Semtran, a Direita Livre existe justamente para permitir que o fluxo continue em locais onde a conversão à direita não representa risco aos demais usuários da via, desde que sejam respeitadas todas as regras de segurança. A orientação é que o motorista sempre pare antes da conversão, observe o entorno e só avance quando tiver certeza de que a manobra pode ser realizada com segurança.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, destaca que a medida tem apresentado resultados positivos nos pontos onde foi implantada. “A Direita Livre é uma ferramenta que contribui para a mobilidade urbana e ajuda a reduzir retenções em cruzamentos de grande movimento. Porém, seu funcionamento depende da atenção e da responsabilidade dos condutores. É fundamental respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e garantir prioridade aos pedestres e ciclistas antes de seguir viagem”, explicou o secretário.

Atualmente, a sinalização da Direita Livre está instalada nos seguintes cruzamentos:

• Avenida Guaporé com Avenida Calama;

• Avenida Calama com Avenida Mamoré;

• Avenida Jatuarana com Rua Açaí;

• Avenida Jorge Teixeira com Rua Santos Dumont;

• Rua Venezuela com Avenida José Vieira Caúla.

A Prefeitura reforça que a conversão à direita com o sinal vermelho somente é permitida onde houver a placa indicativa. Nos demais cruzamentos, continuam valendo as regras tradicionais de circulação previstas na legislação de trânsito.