Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove Educação Ambiental para as novas gerações

Por Assessoria

Publicada em 06/06/2026 às 10h38

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME) realizou mais uma importante ação de educação ambiental em Espigão d’Oeste. Durante a atividade, crianças tiveram a oportunidade de visitar nascentes em recuperação e conhecer o trabalho desenvolvido no Viveiro Municipal, onde são produzidas mudas utilizadas em projetos de reflorestamento e preservação ambiental.

A iniciativa proporcionou aprendizado sobre a importância da conservação dos recursos naturais, da proteção das nascentes e do cuidado com o meio ambiente. Além de ampliar o conhecimento, a experiência incentiva a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade.

A SEMAME acredita que investir na educação ambiental é fundamental para garantir que as futuras gerações compreendam seu papel na preservação da natureza e na construção de um município cada vez mais sustentável.

Cuidar do meio ambiente hoje é garantir qualidade de vida para as gerações de amanhã.