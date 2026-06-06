Mulher é espancada apôs sair de arraial na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/06/2026 às 09h45

Uma jovem de 19 anos foi vítima de agressão durante a madrugada desta sexta-feira (5) na Rua Samuel de Freitas, no bairro Cidade do Lobo, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que retornava do Arraial Flor do Cacto quando, em frente a um imóvel da via, encontrou um grupo de pessoas. Segundo o relato, um dos indivíduos passou a empurrá-la e, em seguida, desferiu um soco que atingiu sua cabeça.

A jovem informou que populares intervieram e conseguiram encerrar a confusão. Logo depois, ela acionou a Polícia Militar por meio do telefone 190.

Quando a guarnição chegou ao local, os suspeitos já haviam fugido. A vítima afirmou não saber o motivo das agressões e disse que não conseguiu identificar os envolvidos nem fornecer características que auxiliassem na localização deles.

Os policiais não constataram lesões aparentes na jovem. Questionada sobre atendimento médico, ela informou que não havia necessidade. Em seguida, a equipe prestou apoio e a acompanhou até sua residência em segurança.

O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.