Papa Leão XIV terá encontro com vítimas de abusos sexuais praticados por membros do clero católico

Por g1

Publicada em 06/06/2026 às 09h56

O Papa Leão XIV se reunirá com vítimas de abusos sexuais praticados por membros do clero católico durante sua visita de uma semana à Espanha, informou o Vaticano à agência Reuters nesta sexta-feira (5).

Segundo um comunicado, mais informações serão fornecidas somente após a reunião, a fim de proteger a privacidade das vítimas.

Leão XIV visitará a Espanha e as Ilhas Canárias entre os dias 6 e 12 de junho.

A possibilidade de o papa se encontrar com sobreviventes de abusos foi tema de reportagens na mídia nos últimos dias.

Segundo a agência AFP, a Conferência Episcopal Espanhola e o governo da Espanha aprovaram um programa de reparações meses antes da visita planejada do Papa Leão XIV.

O programa dá às vítimas um ano para se candidatarem e, até agora, ainda de acordo com a agência, 420 pessoas já o fizeram. O programa concede ao governo a palavra final sobre os pagamentos.

Um relatório de 2023 do Provedor de Justiça para os Direitos Humanos da Espanha estimou que houve centenas de milhares de vítimas de abusos cometidos pelo clero naquele país ao longo de décadas, ecoando escândalos semelhantes que abalaram a Igreja em diversas partes do mundo.