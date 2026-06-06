Rússia diz que interceptou 86 drones perto de São Petersburgo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/06/2026 às 09h43

“Oitenta e seis drones foram abatidos sobre a região de Leningrado. As operações de combate continuam”, escreveu o governador Aleksandr Drozdenko na plataforma Telegram.

O prefeito de São Petersburgo, Aleksandr Beglov, também afirmou que a cidade “foi alvo de um ataque em larga escala realizado por drones militares”.

“Peço aos moradores de São Petersburgo que permaneçam em casa e não saiam”, acrescentou.

O Aeroporto Internacional de Pulkovo, localizado ao sul da cidade, anunciou a suspensão temporária dos voos, sem informar o motivo.

Na quarta-feira, durante a abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo — anteriormente apelidado de “Davos russo”, em referência ao Fórum Econômico Mundial — drones ucranianos atacaram uma instalação petrolífera e um local militar nas proximidades.

Os participantes que chegavam ao evento foram recebidos por uma coluna de fumaça negra visível ao longe.

O fórum termina hoje, após um discurso do presidente russo, Vladimir Putin.

No total, o Ministério da Defesa da Rússia informou ter interceptado 376 drones ucranianos durante a noite.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que oito drones foram abatidos enquanto se dirigiam à capital russa.

A Ucrânia intensificou recentemente os ataques com drones contra territórios ocupados e contra o território russo, em resposta aos bombardeios diários realizados pela Rússia em território ucraniano.

Um ataque com drone provocou um incêndio que atingiu uma área de aproximadamente cinco mil metros quadrados em um depósito de combustível na cidade de Ust-Labinsk, na região russa de Krasnodar, segundo as autoridades locais.

Na Ucrânia, na região de Zaporíjia, um ataque com drone russo contra “infraestruturas essenciais e instalações industriais” deixou dois mortos, de acordo com o chefe da administração militar local, Ivan Fedorov.

Já na região de Dnipropetrovsk, alvo de “quase 30 ataques com drones e artilharia”, uma pessoa morreu e três ficaram feridas no distrito de Kryvyi Rih, informou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ghanza.

Os serviços de emergência da Ucrânia também relataram ataques com drones na cidade de Odessa, no sul do país, que não deixaram feridos.