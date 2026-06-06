Presidente ucraniano Zelensky pediu um encontro presencial com o russo Vladimir Putin

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/06/2026 às 10h01

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs nesta quinta-feira um encontro presencial com Vladimir Putin, em uma rara carta aberta dirigida ao líder russo, na qual também afirmou estar disposto a um "cessar-fogo total".

"A Ucrânia propõe o fim desta guerra", diz a mensagem publicada no site da presidência ucraniana. "Estou propondo uma reunião", escreveu Zelensky, acrescentando: "São os líderes que resolvem as questões cruciais. Sempre foi assim e sempre será."

"A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo total durante todo o período das negociações", acrescentou.

O presidente ucraniano também destacou que Kiev está preparada para continuar lutando caso Putin não concorde em encerrar o conflito. "Se ele não chegar pessoalmente à conclusão de que é hora de pôr fim a esta guerra, a Ucrânia continuará lutando por sua existência", afirmou, alertando que isso pode colocar em risco a posição política do presidente russo.