Startup de Rondônia integra missão internacional na China por meio de programa do Governo Federal e Sebrae

Por sebrae-ro

Publicada em 06/06/2026 às 10h05

A inovação desenvolvida na Amazônia está ganhando espaço no cenário internacional. A startup rondoniense Econtrace Amazônia foi selecionada para participar da missão internacional do programa Caminhos do Sul Global: Cooperação Internacional para a Justiça Racial, iniciativa do Governo Federal realizada em parceria com o Sebrae, que leva empreendedores brasileiros para uma imersão em um dos mais importantes ecossistemas de inovação do mundo: a China.

Representando Rondônia, o fundador da startup, Leandro Dill, integra a comitiva formada por 28 empreendedores de diferentes regiões do país. A seleção foi conduzida pelo Sistema Sebrae, responsável também pela preparação técnica dos participantes para a experiência internacional.

Coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), o programa tem como objetivo fortalecer a cooperação entre o Brasil e países do Sul Global, promovendo intercâmbio de conhecimentos, oportunidades de negócios, inovação e desenvolvimento econômico com foco na justiça racial e na inclusão produtiva.

Imersão em um polo global de inovação

A edição de 2026 amplia o alcance da iniciativa ao levar os participantes para a cidade de Ningbo, na China, reconhecida por seu forte ecossistema de tecnologia, indústria e comércio. As atividades são realizadas em parceria com a Universidade Politécnica de Ningbo, instituição de referência nas áreas de engenharia, pesquisa aplicada e inovação.

Durante a missão, os empreendedores participam de visitas técnicas, encontros institucionais e atividades de capacitação voltadas à internacionalização de negócios, além de estabelecer conexões com empresas, pesquisadores e investidores internacionais.

Amazônia em destaque

A participação da Econtrace Amazônia evidencia o potencial inovador da região Norte e a capacidade dos negócios amazônicos de desenvolver soluções com impacto econômico, social e ambiental. A startup atua com iniciativas voltadas à valorização da sociobiodiversidade amazônica, conectando tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento territorial.

Para Leandro Dill, a experiência representa uma oportunidade estratégica para ampliar horizontes e fortalecer o negócio.

“Participar dessa missão é uma oportunidade de aprender com um dos maiores centros de inovação do mundo e, ao mesmo tempo, apresentar ao mercado internacional o potencial das soluções desenvolvidas na Amazônia. É uma experiência que contribui para o crescimento da empresa e para a visibilidade da região”, destaca.

Sebrae impulsiona a internacionalização

A participação da startup rondoniense reforça o papel do Sebrae no apoio à inovação e ao desenvolvimento de pequenos negócios com potencial de crescimento. Além da seleção dos participantes, a instituição atua na preparação estratégica dos empreendedores, oferecendo orientações para acesso a mercados, fortalecimento da competitividade e ampliação das oportunidades de internacionalização.

A iniciativa também contribui para o fortalecimento do afroempreendedorismo brasileiro, promovendo a troca de experiências, a transferência de conhecimento e o acesso a novas oportunidades em mercados globais.

Sobre o programa

O Caminhos do Sul Global: Cooperação Internacional para a Justiça Racial é uma iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, instituída pela Portaria nº 404/2025, que promove intercâmbios internacionais, formação e apoio ao empreendedorismo. Ao aproximar empreendedores brasileiros de experiências e mercados internacionais, o programa contribui para ampliar oportunidades de desenvolvimento, inovação e geração de negócios com impacto social.

A presença da Econtrace Amazônia na missão internacional reforça o potencial de Rondônia como território de inovação e demonstra como negócios da Amazônia podem conquistar novos espaços, gerar impacto positivo e ampliar sua atuação para além das fronteiras brasileiras.