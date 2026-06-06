Cariúcha relata ter sido seguida por seguranças em loja de luxo e diz ter sofrido racismo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/06/2026 às 10h01

A apresentadora Cariúcha revelou ter sido vítima de racismo durante uma visita a uma loja de luxo localizada em um shopping na região do Morumbi, em São Paulo. O relato foi feito durante o programa SuperPop, da RedeTV!, exibido na última quarta-feira (3).

Segundo a comunicadora, o episódio aconteceu enquanto ela passeava pelo local acompanhada de sua secretária. Cariúcha contou que percebeu uma movimentação incomum da equipe de segurança logo após entrar no estabelecimento e passou a desconfiar que estava sendo monitorada.

Durante o programa, ela relatou que inicialmente acreditou estar interpretando a situação de forma equivocada. No entanto, afirmou que os seguranças continuaram acompanhando seus movimentos dentro da loja e chegaram a acionar outras funcionárias por meio de rádio comunicador.

“Eu não ia comentar sobre isso, mas como o programa tem grande alcance... eu passei por um caso de racismo essa semana”, declarou a apresentadora.

Cariúcha afirmou que decidiu abordar as seguranças antes que qualquer ação fosse tomada contra ela. “Quando as duas seguranças chegaram, eu senti que iam me abordar. Então tirei o boné, voltei e perguntei: ‘Assim, algum problema?’”, contou.

De acordo com a apresentadora, a situação mudou quando clientes a reconheceram e se aproximaram para pedir fotos. “Se eu não fosse uma pessoa pública, eles iam me levar para uma salinha, iam me abordar. Isso só não aconteceu porque os clientes me reconheceram e começaram a tirar foto comigo”, afirmou.

Até o momento, não há informações sobre manifestação da loja citada por Cariúcha a respeito das declarações feitas pela apresentadora.