Assessoria de Maiara rebate especulações sobre saúde da cantora e anuncia medidas judiciais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/06/2026 às 10h07

A equipe da cantora Maiara se manifestou publicamente após a artista voltar a ser alvo de comentários sobre sua aparência. Em nota divulgada neste fim de semana, o escritório responsável pela carreira da sertaneja afirmou que ela está saudável e que informações divulgadas nas redes sociais têm causado prejuízos à sua imagem.

A repercussão teve início depois que vídeos da chegada da cantora a um show em Querência, no Mato Grosso, passaram a circular na internet. As imagens geraram uma série de comentários sobre o aspecto físico da artista, com internautas levantando questionamentos e especulações sobre seu estado de saúde.

Diante da situação, a assessoria negou qualquer problema envolvendo a cantora e ressaltou que ela segue cumprindo normalmente seus compromissos profissionais. “É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável”, informou o comunicado.

A nota também acusa a circulação de conteúdos considerados ofensivos e afirma que algumas publicações tiveram o objetivo de atingir a reputação da integrante da dupla com Maraisa. Segundo a equipe, providências jurídicas já foram adotadas para responsabilizar os autores das mensagens e postagens consideradas prejudiciais.

“Informamos que já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis por essas publicações. Respeito é inegociável”, destacou a assessoria, que também agradeceu manifestações de apoio recebidas por parte de fãs e usuários das redes sociais.

O posicionamento repercutiu entre artistas do meio sertanejo e admiradores da cantora. Nomes como Ana Castela e Naiara Azevedo deixaram mensagens de apoio após a divulgação da nota oficial.