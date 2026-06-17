Aprovado projeto de Delegado Camargo que garante aos pais o direito de decidir sobre atividades de gênero nas escolas

Por Welik Soares

Publicada em 17/06/2026 às 08h30

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, na sessão desta terça-feira (16), o Projeto de Lei Ordinária nº 986/25, de autoria do deputado estadual Delegado Camargo, que assegura aos pais ou responsáveis o direito de decidir sobre a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado.

De acordo com o texto aprovado, as escolas deverão informar previamente os pais ou responsáveis sobre a realização de atividades pedagógicas que abordem temas como identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual e igualdade de gênero. A partir dessa comunicação, a família poderá manifestar, por escrito, a concordância ou a discordância quanto à participação do aluno.

A proposta também estabelece que caberá às instituições de ensino garantir o cumprimento da decisão formal apresentada pelos pais ou responsáveis. Em caso de descumprimento, o projeto prevê a possibilidade de sanções, conforme regulamentação a ser definida pelo Poder Executivo no prazo de até 90 dias após a publicação da lei.

Na justificativa, Delegado Camargo afirma que a medida busca garantir transparência no ambiente escolar e fortalecer a participação da família nas decisões relacionadas à formação moral e educacional dos filhos. O parlamentar defende que o projeto não configura censura ao conteúdo pedagógico, mas sim o reconhecimento da autonomia familiar e do direito dos pais de acompanharem temas sensíveis tratados no espaço escolar.

O texto também se apoia em fundamentos constitucionais relacionados à proteção da família e ao dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos. Para Camargo, a escola exerce papel essencial na formação dos estudantes, mas esse processo deve ocorrer com respeito à autoridade familiar, especialmente quando envolver conteúdos que possam impactar valores, princípios e convicções dos alunos.

A aprovação do projeto reforça a atuação do deputado Delegado Camargo em defesa da família, dos valores conservadores e do direito dos pais na educação dos filhos. Para o parlamentar, valores morais e princípios familiares devem ser ensinados prioritariamente dentro de casa, pelos pais, e não impostos por interferência do Estado no ambiente escolar, especialmente por meio de pautas relacionadas à ideologia de gênero sem o conhecimento e a autorização das famílias.