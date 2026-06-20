Acidente entre duas motocicletas deixa quatro pessoas feridas em Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 20/06/2026 às 09h45

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou dois casais feridos na manhã deste sábado (20), no cruzamento das ruas Mário Andreazza e José Amador dos Reis, no bairro JK, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as informações apuradas no local, um casal que ocupava uma motocicleta vermelha seguia pela Rua José Amador dos Reis quando, supostamente, teria avançado a via preferencial, provocando a colisão com outra motocicleta, de cor branca, ocupada por outro casal que trafegava pela Rua Mário Andreazza, no sentido da Avenida Mamoré.

Com o forte impacto da batida, os quatro ocupantes das motos sofreram ferimentos graves e ficaram caídos na pista até a chegada das equipes de socorro. As vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.