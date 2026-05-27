Um novo capítulo para Porto Velho; Grande público na Rondônia Rural Show; Tânia defende garimpo

Por Sérgio Pires

Publicada em 27/05/2026 às 08h30

DECISÃO ABSURDA ATRASA EM QUATRO ANOS A FERROVIA QUE PROTEGE O AMBIENTE E DIMINUI EM 40 POR CENTO OS CUSTOS DOS PRODUTOS

A História algum dia vai julgar corretamente o mal que partidos nanicos como o Psol causam ao Brasil, ainda mais quando aliados a ministros do STF e principalmente a ele, o mesmo de sempre, Alexandre de Moraes.

Com uma decisão monocrática, totalmente absurda, atendendo pedido de um partido que representa perto do zero da população brasileira, Moraes determinou o cancelamento do Projeto de uma das maiores ferrovias do País, a Ferrogrão, que iria reduzir em cerca de 40 por cento do custo do transporte de grãos da região norte.

O motivo? Os trilhos e obras projetadas, atingiriam 0,054 por cento do Parque Nacional do Jamanxim, uma unidade de conservação. Ou seja, com esta irracionalidade proposta por uma minoria, que nada tem a ver com o país da produção e do desenvolvimento, Moraes atrasou em mais de quatro anos um projeto de quase 25 bilhões de reais.

A Ferrogrão é considerada uma das principais obras de infraestrutura planejadas para o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste ao Arco Norte, especialmente soja e milho produzidos em Mato Grosso. É um projeto de uma ferrovia longitudinal brasileira, que formará o corredor ferroviário de exportação do Brasil pela Bacia Amazônica , na Região Norte do país.

A ferrovia contará com uma extensão de 933 quilômetros, conectando a região produtora de grãos do Centro Oeste ao Porto de Miritituba, na margem direita do rio Tapajós, em Itaituba, no Pará. O custo estimado beira os 25 bilhões de reais.

Desde março de 2021, a obra está emperrada. A decisão monocrática, baseada não se sabe em que, não aceitou um pequeno corte de pouco mais de meio por cento na área do Parque, mas também ignorou que o projeto reduziria pela metade as emissões dos gases estufa quando comparada com o escoamento de grãos feito por caminhões, entre outros benefícios que uma ferrovia traz ao país.

Na semana passada, finalmente, o STF determinou a cassação da inacreditável decisão de 2021 e autorizou o andamento da obra. O setor produtivo brasileiro, principalmente o que precisa escoar soja e milho a preços muito menores, o que obviamente influirá no preço final, está comemorando, embora com grande atraso, a volta do bom senso.

As teses do terrorismo ambiental que estão dominando o Brasil, principalmente através do aparelhamento de parte de várias instituições, como o MPF e o Judiciário, tem causado grandes danos aos nossos produtores e produtos.

A gana dos ataques virulentos contra garimpeiros, que já não têm como sobreviver e a destruição de casas de famílias de gente pobre, fazem parte deste pacote doentio.

A torcida é para que este regime do terror contra a produção e o desenvolvimento, seja defenestrado já em outubro próximo. Oremos, pois!

LÉO MORAES ANUNCIA QUE HOSPITAL MUNICIPAL ESTÁ PAGO E AGORA MANDA PROJETO À CÂMARA PARA DOAÇÃO À UNIR

Claro que tem muita Fake. Claro que há quem torça contra. Mas a verdade verdadeira é que o projeto de criação do novo Hospital Universitário Municipal está andando. E andando rápido. O prefeito Léo Moraes informou, entre outras coisa, num dos vários vídeos que posta seguidamente nas redes sociais, que prédio comprado já está pago. Ou seja, a parte da Prefeitura está resolvida.

O vídeo mostra uma visita do Prefeito aos vários setores do antigo Hospital das Clínicas, na rua João Goulart, próximo à esquina com a Pinheiro Machado. Ele mostra consultórios, leitos, salas de cirurgia, UTI e vários outros setores, lembrando que a opção do seu governo foi comprar um hospital pronto.

“Foram mais de 100 anos sem um hospital municipal em Porto Velho”, fez questão de lembrar. Um entusiasmado Léo Moraes acrescentou que a partir de agora, o prédio será doado para a Unir e a Ebserh, que ficarão responsáveis pelas instalações, contração de pessoal e funcionamento do novo hospital.

Nos próximos dias, será enviado projeto para a Câmara de Vereadores, pedindo o apoio dos Vereadores para que, oficialmente, seja feita a doação do prédio, para que a implantação do primeiro hospital municipal e do primeiro hospital universitário de Porto Velho, se tornem realidade.

“É um novo e sonhado capítulo para a saúde de Porto Velho”, comemora Moraes, ao falar sobre a realização histórica e centenária.

FEIRA É ENORME, TEM GRANDE PÚBLICO E OS CANDIDATOS ANDAM SE ENCONTRANDO PELOS CORREDORES LOTADOS

Entrando no seu terceiro dia, a 13ª edição da Rondônia Rural Show já reuniu grande público, registrou bons negócios e mantém um clima de otimismo com relação aos resultados comerciais. Mas não é só isso. Nenhuma surpresa também na correria dos candidatos ao Governo e aos cargos legislativos.

Antes mesmo do governador Marcos Rocha e da primeira dama e secretária Luana Rocha abrirem oficialmente a feira, os pretendentes ao Governo precisaram andar por corredores diferentes e visitar estandes alternados, para não se encontrarem. Os três principais nomes na disputa (Marcos Rogério, Adailton Fúria e Hildon Chaves já andaram por lá. Os demais começam a chegar.

Os pretendentes ao Senado andam se encontrando pela feira. Fernando Máximo, Sílvia Cristina, Mariana Carvalho, Bruno Scheid, Luis Fernando da Sefin percorrem estandes e corredores, distribuindo sorrisos, abraços e apertos de mão. Jaime Bagattoli não disputa a eleição, mas é presença constante em todas as edições da RR Show.

A partir daí, os números se multiplicam. Dezenas de candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa não querem perder a oportunidade de se mostrarem ao eleitorado, que lota o Parque de Exposições em Ji-Paraná.

A feira é importante, mas, claro, em ano eleitoral, quem não aparecer por lá, pode sofrer prejuízos na campanha onde os candidatos se esbarram na busca frenética de aparecer ante aqueles que vão escolher os eleitos.

A Rondônia Rural Show prossegue até domingo.

TRE DÁ A BRUNO SCHEID A VANTAGEM: ELE PODE USAR O NOME DE BOLSONARO DURANTE SUA CAMPANHA

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tomou a decisão, anunciada na última sexta-feira. A juíza Letícia Botelho reviu sua decisão anterior, que proibia o candidato ao Senado Bruno Scheid a usar o nome Bolsonaro, cancelou multa que havia sido aplicada e decidiu que o empresário de Ji-Paraná pode sim, durante a campanha, ser chamado de Bruno Bolsonaro Scheid.

Segundo a dra. Letícia, recém nomeada, havia irregularidades no processo. Entre eles, a Notícia de Irregularidade em Propaganda (NIP) utilizada no caso possui “natureza apenas administrativa e informativa”, não podendo servir para impor obrigação genérica de não fazer nem aplicação de multa. A juíza também entendeu que o autor da notícia apresentada contra Bruno Scheid Bolsonaro, não possuía “legitimidade processual para apresentar embargos de declaração no procedimento”.

A decisão, que arquivou o pedido que impedia Scheid de usar o nome do ex-Presidente e exigia multa diária caso ele o fizesse, permite agora que o representante do PL continue sua campanha, utilizando o nome de Bolsonaro. Ele, aliás, é uma das pessoas mais próximas ao ex-presidente e sua família, afora os filhos e amigos de longos anos.

Scheid disputa uma das duas cadeiras ao Senado pelo PL. Tem aparecido com destaque em praticamente todas as pesquisas. Obviamente que ter a autorização para usar o nome do ex-presidente agregado ao seu, lhe dá alguma vantagem entre um eleitorado essencialmente bolsonarista.

RADIALISTA DE GUAJARÁ MIRIM SE EMPOLGA E DECLARA, DURANTE ENTREVISTA, SEU VOTO EM PEDRO ABIB

Quando se diz que algumas coisas só acontecem em Rondônia, há quem ache que é exagero. Mas este evento da semana passada é real e foi testemunhado por grande número de ouvintes da Rádio Mamoré FM prefixo 87,9. Todos os que estavam no estúdio também testemunharam.

Quando entrevistava o candidato do MDB ao Governo, o professor e mestre Pedro Abib, o experiente radialista Nei Cardoso se empolgou e disse, ao vivo: “Já decidi meu voto. Ele será do senhor!”. Foi um acontecimento não só inusitado (talvez inédito na história do rádio rondoniense!) que surpreendeu não só o candidato, como todos os que o acompanhavam.

Este foi um dos atos nesta fase inicial de pré-campanha do recém lançado candidato emedebista ao Governo. Pedro Abib começou uma série de visitas pela região de Guajará Mirim e Nova Mamoré. Segundo o secretário-geral do diretório estadual do MDB, o experiente José Luiz Lenzi, a receptividade ao nome que o partido está apoiando não poderia ter sido melhor.

Candidato à Câmara Federal pelo MDB, o ex-vereador Ted Wilson fez parte do grupo que circulou pela região da fronteira. Além de se dizer satisfeito com o apoio ao seu nome, ele fez questão de registrar o sucesso que Pedro Abib e suas propostas para Rondônia fizeram entre todos os que o ouviram.

Nesta semana, Pedro Abib também terá agenda cheia, tanto na Capital quanto no interior. Sua batalha principal será se tornar mais conhecido em todos os recantos do Estado. Se conseguir, terá chances reais de chegar ao segundo turno. Se não, ficará mais conhecido, mas sua candidatura se perderá pelo caminho.

TÂNIA SENA, DEFENSORA DO GARIMPO, DESMISTIFICA O USO DO MERCÚRIO E PROTESTO CONTRA A VIOLÊNCIA OFICIAL

Há em Rondônia, algumas vozes defendendo o garimpo, uma atividade que tem mais de 40 anos e que muito ajudou no desenvolvimento da Capital e de todo o Estado. Há quem todos os dias se insurja contra a perseguição nunca antes vista, aos quem vivem da garimpagem.

Um desses personagens é a dra. Tânia Sena. Filha de garimpeiros, ela atua no setor há muitos anos. Líder sindical da categoria, sua batalha tem sido diária contra os abusos e exageros praticados pelas forças policiais e Ibama, por ordem do governo central, contra centenas de famílias na região de Porto Velho e outras áreas próximas, proibidas de sobreviver por ações brutais e destruidoras.

Uma das principais lutas de Tânia Sena é no sentido de informar corretamente a sociedade sobre o que é o garimpo e quais seus benefícios a todos. Mas também de esclarecer informações absurdas, que impedem o conhecimento da verdade sobre questões como o uso do mercúrio, por exemplo.

Em vários vídeos que publica nas redes sociais, ela desmistifica o uso do metal, lembrando que 99,9 por cento de todo o mercúrio é sempre reutilizado e jamais jogado no rio. Também protesta com veemência contra a maneira feroz e destruidora como as forças mandadas pelo governo têm tratado os garimpeiros, suas famílias e seus bens.

Tânia Sena agora se apresenta como pré-candidata à Câmara Federal. Terá várias pautas em suas propostas, mas sem dúvida, defender o garimpo e sua convivência pacífica com o meio ambiente será uma das principais. Que a categoria se una em torno do seu nome, para que, na Câmara, haja uma voz forte para defender o garimpo e os garimpeiros! Hoje, não há uma só voz que faça isso, entre a representação rondoniense.

QUEM DOS SEIS ATUAIS DEPUTADOS FEDERAIS MANTERÃO SUAS CADEIRAS, COM TANTOS CONCORRENTES?

Dos atuais deputados federais, quem, na sua opinião, tem chances reais de conseguir mais um mandato? Fernando Máximo e Sílvia Cristina estão fora, porque disputarão o Senado. Restam ainda seis nomes: Maurício Carvalho (atual líder da bancada); Cristiane Lopes, Lúcio Mosquini, Rafael Fera, Thiago Flores e Coronel Chrisóstomo.

Maurício agora comanda a Federação União Brasil/PP e é um nome forte, com condições de investir pesado na campanha. Lúcio Mosquini, que se consolida como o grande porta voz do agronegócio e da produção rural, busca seu quarto mandato. É outro com chances reais.

Rafael Fera assumiu há pouco a vaga que era de Eurípedes Lebrão, defenestrado da sua cadeira por uma decisão do STF, em relação à proporcionalidade das vagas. Ele vai à reeleição, mas na sua base, a região de Ariquemes, enfrenta outro deputado federal: o ex-prefeito Thiago Flores. Conseguirão os dois ou racharão os votos?

O Coronel Chrisóstomo tem no seu bolsonarismo fanático um bom argumento em busca da reeleição, num Estado onde o ex-Presidente ainda tem o poder de eleger aliados. Já a única mulher do grupo, a deputada Cristiane Lopes, de Porto Velho, mas com atuação em várias regiões, é outro nome forte para a disputa de mais um mandato.

NOVA BR 364 ISOLA ILEGALMENTE PERTO DE 100 FAMÍLIAS, PARA IMPEDIR CONTORNO DE UM DOS SEUS PEDÁGIOS

Parece inacreditável, mas não é, infelizmente. É um abuso absurdo, assistido, a o menos até agora, de braços cruzados pelas chamadas autoridades competentes. O Consórcio 364 simplesmente, isolou uma área da cidade de Candeias do Jamari, para que ela não fosse utilizada por motoristas que querem driblar o pedágio ali existente na BR 364.

O fato ocorreu na Linha São Sebastião, antiga Ramal José Guedes, em Candeias. Perto de 100 famílias ou cerca de 500 pessoas que vivem ali e precisam da estrada de acesso, saindo da BR, ficaram isoladas. O poderoso Consórcio, agindo não só como proprietário da nossa única Rodovia e cobrando pedágios abusivos, dando quase nada em troca, ainda se acha dono das estradas vicinais de acesso.

O abuso foi denunciado pelo senador Jaime Bagttoli, pelo deputado federal Fernando Máximo, por exemplo, que foi ao local registrar seu protesto. O vereador de Porto Velho, Breno Mendes, também esteja no acesso boqueado e sugeriu aos moradores que destruam o obstáculo colocado ilegalmente.

Até a terça-feira, nem o Dnit e nem a Polícia Rodoviária Federal haviam se pronunciado sobre a brutalidade contra os moradores e produtores de uma Linha secundária, cujo único defeito é morarem num acesso à BR 264 e próximo a um posto de pedágio.

Se nada for feito, os próprios moradores e produtores daquela área vão contratar uma máquina e tirar o guard-rail ilegfalmente colocado e que os isolou totalmente. Que o façam, já que não há autoridade que corrija um absurdo desses.

PMS ENFRENTAM BANDIDOS QUE ATACAVAM PROPRIEDADES NA ZONA RURAL. DOIS DELES MORREM NA TROCA DE TIROS

Dois confrontos, dois bandidos atirando na polícia, dois criminosos mortos e um ainda conseguiu fugir, depois de trocar tiros. O saldo foi de dois confrontos, com diferença de poucas horas, contra quadrilheiros que atacam propriedades, as invadem e cometem vários crimes, na região de Nova Mamoré. Os casos se sucedem, com a bandidagem infernizando a área rural e tentando não só roubar e destruir, mas também tomar propriedades na violência.

Tudo aconteceu no domingo. O primeiro caso perto do meio da tarde e o outro horas depois. Com longa ficha criminal, foragido da Justiça, Bruno Eller decidiu enfrentar a PM, puxando uma arma e apontando para o policial que comandava a guarnição. Foi ferido. Levado ao hospital, morreu pouco depois.

Logo em seguida, em outra Linha do interior, nova chamada. Nova troca de tiros. Os PMs foram recebidos à bala. Mais um bandido perigoso, armado, acabou ferido também. Gislei Gonçalves chegou a ser levado ao hospital de Nova Mamoré, mas também morreu horas depois.

Um terceiro criminoso, fortemente armado, conseguiu se embrenhar na floresta. Foragido, está sendo procurado. A PM tem mantido equipes prontas para defender as propriedades rurais e os produtores, atacados continuamente por criminosos.

A ordem é sempre para que os bandidos se entreguem, mas alguns deles, se achando imortais, enfrentam a PM a tiros. Sempre se dão mal!

PERGUNTINHA

Surpreendeu a você a informação que uma operação surpresa feita pela Polícia Federal em dezenas de presídios do país, que foram encontrados telefones celulares em uma a cada cinco celas vistoriadas?