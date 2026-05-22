Sistemma em parceria com a SEMTRAN realiza palestra de conscientização sobre segurança no trânsito durante o Maio Amarelo para colaboradores

Por assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 08h00

PORTO VELHO (RO) – A Sistemma Serviços Urbanos, empresa responsável pela coleta de lixo urbano de Porto Velho, promoveu na manhã de quinta-feira, 21 de maio, um treinamento de segurança viária para seus colaboradores em operação na capital.

A iniciativa, parte do calendário de apoio ao movimento Maio Amarelo, foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (SEMTRAN) e tem como objetivo a redução de acidentes e a preservação de vidas nas vias públicas.

O conteúdo da palestra abordou a direção defensiva, a legislação de trânsito e a identificação de riscos no cenário viário de Porto Velho. O agente J. Silva, da SEMTRAN, conduziu a apresentação, utilizando dados estatísticos e relatos de campo para orientar motoristas e coletores sobre a vigilância e a cortesia essenciais para as rotas diárias de trabalho.

A relevância do tema é alta devido à natureza das atividades da Sistemma, que exigem a circulação constante de veículos pesados e equipes em contato direto com o fluxo de tráfego urbano. A companhia entende que o investimento em capacitação contínua é o mecanismo mais eficaz para a prevenção de acidentes e a salvaguarda da integridade de seus funcionários.

A Sistemma reitera seu compromisso com a segurança coletiva, buscando conciliar a eficiência operacional com a responsabilidade social. O aprimoramento das equipes visa garantir a continuidade dos serviços essenciais e contribuir para um ambiente urbano mais seguro.