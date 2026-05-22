Fábio Brazza se apresenta em Porto Velho com entrada gratuita

Por assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 08h10

O renomado rapper paulistano Fábio Brazza se apresentará em Porto Velho no próximo dia 30 de maio (sábado). O artista é atração de destaque da Semana da Música Casarão, em um dia que contará com uma programação recheada de rappers locais.

O evento artístico acontecerá em frente ao teatro Banzeiros e a entrada é totalmente gratuita. As atividades iniciam às 14h e finalizam às 22h. O show de Fabio Brazza encerrará a noite, mas o artista também participa ao longo do dia de debate e sessão de autógrafos.

Fábio Brazza é conhecido por canções como “As Flores e o Louco” e “Divina Comédia". Ele traz uma grande bagagem artística para a capital rondoniense. Natural de São Paulo, Brazza cursou Ciências Sociais na PUC e fez Comunicação na Universidade de Wingate nos Estados Unidos.

O artista também é neto do famoso poeta concretista Ronaldo Azeredo. Assim, ele carrega no DNA a precisão das palavras, fundindo a herança da literatura brasileira com a crueza e a energia do hip hop nacional.

A Semana da Música Casarão conta com atividades formativas, debates, discussões, oficinas além de muita música.

A programação do dia 30 de maio tem o hip hop como foco. Às 14h, será apresentado um mural com o histórico de pesquisas do hip hop local, tendo a bibliotecária Juliane Lima e as jornalistas Ana Laura Gomes e Quétila Ruiz como convidadas, além do professor Carlos Guerra Júnior como mediador.

Paralelamente ocorrem três oficinas:Oficina de Estética Audiovisual para artistas independentes, com Douglas Mosh; Oficina de produção musical em estúdios caseiros, com João Belfort e Oficina de DJ, com Vilbe Scratsh.

Logo depois, Fabio Brazza debate às 16h sobre o tema "Rap em conexão com o universo musical brasileiro". Participam do debate a mediadora e destaques do rap local, nomeadamente Sandra Braids, MC Geno e Laura Graziele.

A partir das 17h30min, iniciam os shows. A Batalha do Centro vai promover o Especial Manas, com as rappers Carla Letícia, Thais Santos, Dêca, Drass, Nycx, Mavi, Fumasa e Karem. A Batalha terá apresentação de Senny Lemos e Laura Graziele, além de Sandra Braids e Ana Laura Gomes como juradas.

Haverão ainda os pocket shows de EncruzaRec, Itxalee, Vision Apache, O Flores, RacksYang (RO), Existência Verbal, Mano André e Nei Mura. Ao final da noite, Fábio Brazza comanda o show.

O evento tem como objetivo fomentar a cultura local e promover o diálogo entre artistas e o público de diferentes estados.

A Semana da Música com patrocínio da Petrobras , por meio do Edital Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos 2025, via Lei Rouanet.