Piscicultura ganha força com investimento de Ezequiel Neiva em Alta Floresta do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 22/05/2026 às 08h30

Recurso de R$ 400 mil garante aquisição de alevinos para produtores rurais de Alta Floresta D’Oeste (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A piscicultura segue avançando em Alta Floresta D’Oeste por meio de ações do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). No ano passado, o parlamentar disponibilizou um recurso no valor de R$ 400 mil para a aquisição de alevinos, com o objetivo de atender produtores rurais do município e impulsionar ainda mais o setor produtivo local.

O investimento representa mais um incentivo para fortalecer a piscicultura no município, atividade que se consolidou como uma das principais fontes de renda para diversas famílias em Alta Floresta D’Oeste. A iniciativa busca ampliar a produção, garantir melhores condições de trabalho aos produtores e fomentar a economia rural.

A primeira etapa da entrega de alevinos já foi realizada aos produtores rurais do município, fortalecendo ainda mais o setor que é referência em Rondônia. A expectativa é de que os investimentos contribuam para o aumento da produtividade e da geração de renda no campo.

Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento foi viabilizado a partir de uma solicitação do vereador Jeremias, em parceria com a gestão do prefeito Gio Damo. “O investimento para a entrega de alevinos foi solicitado pelo vereador Jeremias, em conjunto com o prefeito Gio Damo, reforçando o compromisso com quem produz, gera empregos e movimenta a economia local”, frisou Ezequiel Neiva.

Ezequiel Neiva destacou ainda a importância do município para a produção aquícola de Rondônia. “A cidade de Alta Floresta D’Oeste é hoje um dos principais polos de piscicultura do estado, e investimentos como esse garantem mais oportunidades, incentivo à produção e geração de renda para as famílias do município”, afirmou.

Nos próximos dias, uma nova etapa da entrega será iniciada, contemplando ainda mais produtores e ampliando os resultados positivos da ação no município.