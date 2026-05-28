SINTERO comunica que situação da emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) está resolvida

Por sintero

Publicada em 28/05/2026 às 08h27

O SINTERO comunica que a situação da emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) está resolvida. Vários docentes de Rondônia já emitiram o documento através do sistema gov.br.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) está acompanhando de perto a situação junto ao Ministério da Educação (MEC), através da DP3.

O sindicato informa também que as inscrições para o Programa Educador Nota 10 foram prorrogadas e vão até o dia 12 junho.