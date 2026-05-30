SINJUR realiza roda de diálogos e incentiva construção de novos projetos de vida para adolescentes do sistema socioeducativo

Por SINJUR

Publicada em 30/05/2026 às 08h31

O Sinjur participou nesta sexta-feira (29), da realização da Roda de Diálogos: Construindo Novos Projetos de Vida, promovida no Sistema Socioeducativo de Porto Velho, em uma iniciativa voltada à reflexão, ao acolhimento e à construção de perspectivas para adolescentes privados de liberdade.

O evento proporcionou um ambiente de diálogo sobre o futuro, oportunidades e superação de desafios, reunindo instituições comprometidas com a garantia de direitos e a transformação social.

Participaram da ação representantes da ONG Kanindé, SINJUR, CEDECA, FEASE e do Poder Judiciário de Rondônia, por meio do coordenador estadual da Infância e Juventude, desembargador Isaías Fonseca Moraes.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à cidadania, educação, responsabilidade e projetos de vida, reforçando a importância da união entre instituições públicas e sociedade civil na promoção de oportunidades e na ressocialização dos adolescentes.

Para o diretor Jefferson Raposo, que representou o Sinjur, a participação em iniciativas como essa reafirma o compromisso social da entidade com ações que promovam cidadania, dignidade humana e oportunidades para a construção de novos caminhos.