Seletiva estadual dos Jogos Escolares de Rondônia acontece de 12 a 16 de maio, em Porto Velho

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 08/05/2026 às 14h18

Começa nesta segunda-feira (12) em Porto Velho, a Seletiva Estadual Classificatória dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) nas modalidades individuais. A competição realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), contempla as modalidades judô, nas categorias infantil e juvenil; karatê, na categoria infantil; e natação, nas categorias infantil e juvenil, reunindo estudantes-atletas representantes de 18 Superintendências regionais de educação do estado. A competição segue até sexta-feira (16) tem como objetivo definir os atletas que representarão Rondônia nas etapas nacionais do desporto escolar.

Inicialmente previstas para acontecer durante a etapa estadual em Cacoal, as modalidades foram antecipadas para Porto Velho com o objetivo de fortalecer a organização técnica e logística da competição, garantindo maior eficiência no planejamento, na alocação de recursos e na consolidação das informações dos participantes. A seletiva possui caráter classificatório para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), previstos para Brasília, entre os dias 11 e 26 de setembro, além dos Jogos da Juventude (JJ), organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), programados para Foz do Iguaçu, entre os dias 20 de outubro e 4 de novembro.

A modalidades foram antecipadas para Porto Velho com o objetivo de fortalecer a organização técnica e logística da competição

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento do esporte escolar amplia oportunidades para os estudantes e contribui diretamente para o desenvolvimento educacional e social da juventude rondoniense. “O governo de Rondônia tem trabalhado para garantir estrutura, organização e incentivo ao esporte escolar, proporcionando aos estudantes condições de representar o estado em competições nacionais e desenvolver habilidades importantes para a formação pessoal e educacional”, destacou.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Educação, Massud Badra, a antecipação das modalidades assegura maior previsibilidade e equidade ao processo classificatório. “A antecipação permite uma gestão mais eficiente das etapas, garantindo o cumprimento dos prazos, a organização adequada das delegações e a participação dos estudantes nas competições nacionais com segurança e planejamento”, ressaltou.

O gerente de esporte escolar, Marcelo Araújo, enfatizou a relevância da experiência esportiva no ambiente educacional e no desenvolvimento integral dos estudantes. “Participar dos Jogos Escolares é uma experiência significativa para os alunos, porque vai além da competição. É um momento de convivência, de aprendizado e de superação, em que eles desenvolvem confiança, novas amizades e se reconhecem como protagonistas da própria história dentro da escola e na vida”, pontuou.