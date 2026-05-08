Jovem atleta ribeirinho participa de competição paralímpica e busca vaga em etapas nacionais

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 08/05/2026 às 14h22

A etapa Porto Velho do Meeting Paralímpico acontece neste sábado (9), na Vila Olímpica Chiquilito Erse, reunindo atletas jovens de diferentes categorias do esporte paralímpico rondoniense. A competição contará com provas de atletismo voltadas a esportistas das categorias sub-11 ao sub-20 e tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de novos talentos e possibilitar a classificação para disputas nacionais promovidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Entre os participantes está o atleta Jorge Vieira, de 17 anos, morador de Calama, distrito ribeirinho localizado a mais de 200 quilômetros de Porto Velho por via fluvial. O jovem, que possui má-formação congênita na mão esquerda, disputará as provas de 100 e 200 metros da classe T47, destinada a atletas com comprometimento em membros superiores. Para participar da competição, ele enfrenta uma viagem de aproximadamente 12 horas de barco até a Capital.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. “O esporte promove oportunidades, fortalece a inclusão e revela talentos que representam Rondônia em grandes competições. É motivo de orgulho acompanhar histórias de superação e dedicação de jovens atletas do nosso estado”, destacou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra, ressaltou que o incentivo às práticas esportivas contribui diretamente para o desenvolvimento dos estudantes e amplia o acesso às oportunidades no paradesporto. “A participação dos jovens atletas em competições fortalece valores como disciplina, dedicação e inclusão, além de estimular novos talentos em diferentes regiões de Rondônia”, enfatizou.

A mãe do atleta, Osineia de Souza, relatou que o esporte trouxe mudanças significativas para a vida do filho, principalmente em relação à autoestima e à confiança. Segundo ela, Jorge sofreu bullying durante a infância por conta da deficiência na mão esquerda e, muitas vezes, chegava em casa chorando após os episódios na escola. “Eu sempre falava para ele que Deus tinha um propósito muito bonito na vida dele. Hoje, vendo ele viajar, competir e realizar sonhos através do esporte, tenho certeza disso. O atletismo possibilitou ao meu filho conhecer novas pessoas e cidades, além de enxergar a própria trajetória, antes marcada pela insegurança, de forma mais positiva e motivadora”, afirmou.

Morando em uma comunidade onde o deslocamento é feito principalmente por bicicleta, motocicleta e embarcações, Jorge realiza os treinamentos próximos de casa e recebe orientações presenciais do treinador uma vez por mês, em Porto Velho. Em 2025, o atleta também participou de um camping escolar regional em Manaus, experiência que contribuiu para o aprimoramento técnico e preparação física. A temporada 2026 do Meeting Paralímpico teve início em abril e seguirá com etapas em diferentes estados brasileiros ao longo do ano.