Espigão do oeste abre inscrições para torneio de vôlei de praia no distrito Nova Esperança

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 13h50

As inscrições para o Torneio de Vôlei de Praia do distrito Nova Esperança, em Espigão d’Oeste, seguem abertas até o dia 31 de maio. A competição será promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Espigão d’Oeste.

O evento esportivo acontecerá no próprio distrito de Nova Esperança, também no dia 31 de maio, reunindo atletas em diferentes categorias. Conforme divulgado pela organização, estarão disponíveis disputas no Aberto Feminino, Aberto Masculino, 40+ Feminino e 40+ Masculino.

Segundo as informações divulgadas, cada categoria contará com limite de oito vagas. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do link disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Espigão d’Oeste. O regulamento completo da competição também está disponível no mesmo endereço eletrônico utilizado para inscrição.

A premiação será destinada aos dois primeiros colocados de cada categoria. As duplas campeãs receberão R$ 500, enquanto os vice-campeões serão premiados com R$ 300.

A organização informou ainda que o torneio tem como proposta incentivar a prática esportiva e promover integração entre os participantes por meio do vôlei de praia.