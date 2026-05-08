Jean Oliveira destina mais de R$ 740 mil para recuperação da estrada do assentamento Flor da Selva em Parecis

Por Ricardo Barros

Publicada em 08/05/2026 às 13h40

Representando o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira, o chefe de gabinete Claudemir de Abreu esteve nesta sexta-feira (7) no município de Parecis para anunciar a liberação de R$ 743 mil destinados à recuperação das estradas do assentamento Flor da Selva, localizado na Linha 65. O recurso irá beneficiar diretamente mais de 200 famílias que dependem da estrada para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar e acesso aos serviços essenciais.

Durante o encontro, Claudemir de Abreu destacou que, além do investimento para a recuperação da estrada, o deputado Jean Oliveira também assegurou a destinação de tubos armcos (tubos de aço corrugado) para atender os produtores rurais e drones agrícolas que irão auxiliar na pulverização das lavouras, fortalecendo ainda mais a agricultura familiar no município.

Outro importante investimento anunciado foi a destinação de R$ 500 mil para a compra de medicamentos destinados ao Hospital Municipal de Parecis, reforçando a estrutura da saúde pública e garantindo mais qualidade no atendimento à população.

As demandas foram apresentadas ao deputado pelo vereador Ronildo Alexandrino, que tem atuado em parceria com o parlamentar na busca de melhorias para o município.

Claudemir de Abreu ressaltou o compromisso do deputado Jean Oliveira com as famílias do assentamento Flor da Selva e com toda a população de Parecis. “O deputado Jean Oliveira tem um compromisso sério com o povo de Parecis e principalmente com as famílias do assentamento Flor da Selva, que há muito tempo aguardavam por essa recuperação. São investimentos que chegam para melhorar a trafegabilidade, fortalecer a agricultura e garantir mais qualidade de vida para os moradores. Essa parceria com o vereador Ronildo Alexandrino tem dado resultados importantes para o município. Também não posso deixar de destacar o apoio e parceria do governador coronel Marcos Rocha, que é um grande parceiro do deputado Jean Oliveira e tem contribuído para que essas ações aconteçam em Rondônia”, afirmou Claudemir.

O presidente da EMATER-RO, Hermes José Dias, também destacou os investimentos realizados pelo deputado em apoio aos produtores rurais do estado. “O deputado Jean Oliveira já destinou mais de R$ 1 milhão para a aquisição de mudas de café clonal, beneficiando centenas de produtores rurais da região da Zona da Mata. O assentamento Flor da Selva também será contemplado com mudas adquiridas através dessa parceria entre o deputado Jean Oliveira e o Governo de Rondônia, fortalecendo ainda mais a produção agrícola da região”, destacou Hermes José Dias.

O vereador Ronildo Alexandrino agradeceu ao deputado pela atenção dada às demandas apresentadas. “Fico muito feliz em ver que as demandas da nossa população estão sendo atendidas. O deputado Jean Oliveira sempre demonstra compromisso com Parecis e principalmente com os agricultores do assentamento Flor da Selva. Esses recursos chegam em boa hora e vão fazer a diferença na vida das famílias”, afirmou o vereador.

O prefeito Marcondes de Carvalho também agradeceu os investimentos destinados ao município. “Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira por mais esse importante investimento para Parecis. A recuperação da estrada do Flor da Selva é uma necessidade antiga da população e agora se torna realidade graças ao trabalho e compromisso do deputado com nosso município”, declarou o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Alves destacou a importância da parceria institucional para o desenvolvimento da cidade. “Esses investimentos mostram o carinho e o respeito que o deputado Jean Oliveira tem por Parecis. São ações que fortalecem a agricultura, melhoram a infraestrutura e ajudam também a nossa saúde pública. Quem ganha com isso é toda a população”, ressaltou Fabiana Alves.