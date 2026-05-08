“Dinheiro existe, mas a prioridade é outra”, diz Bruno Bolsonaro Scheid ao criticar gastos de Lula com cartão corporativo

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 14h08

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), criticou os gastos do governo federal com cartão corporativo ao defender maior investimento em qualificação profissional e capacitação tecnológica da população brasileira.

A manifestação foi feita por meio de vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, Bruno cita o valor de R$ 1,4 bilhão em despesas do governo Lula com cartão corporativo e compara o montante ao custo de cursos de programação e inteligência artificial.

“Dinheiro existe, mas a prioridade é outra”, afirmou o pré-candidato ao argumentar que parte dos recursos poderia ser utilizada para ampliar oportunidades de formação profissional e geração de renda.

Durante a publicação, Bruno Bolsonaro Scheid também mencionou dados relacionados à renda da população em Rondônia e afirmou que investimentos em capacitação poderiam alterar a realidade econômica de milhares de pessoas. Segundo ele, cursos na área de tecnologia poderiam abrir novas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

O posicionamento integra uma série de manifestações públicas do pré-candidato sobre economia, oportunidades para jovens e formação profissional, temas que Bruno Bolsonaro Scheid tem defendido como prioritários no debate sobre desenvolvimento e geração de renda em Rondônia.