Rondônia inicia semana com mais de 2,1 mil oportunidades com destaque para a vaga de vendedor

Por Jane Carvalho

Publicada em 05/05/2026 às 08h32

O estado de Rondônia inicia a semana com 2.134 vagas de emprego, com destaque para Porto Velho, que concentra o maior número de oportunidades, somando 77 novas vagas cadastradas. A atualização foi realizada no Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO), ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho em diversas regiões do estado.

A iniciativa visa ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, conectando empresas e profissionais por meio do Sine-RO. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações, aponta crescimento contínuo na oferta de vagas, impulsionado pela modernização da plataforma e pela parceria com o setor produtivo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos realizados têm fortalecido a economia e ampliado as oportunidades no estado. “Estamos trabalhando para criar um ambiente favorável ao crescimento, apoiando quem empreende e garantindo mais oportunidades para a população.”

MAIS VAGAS

As 262 novas vagas abertas nesta semana estão distribuídas em diversos municípios, reforçando a movimentação econômica em todo o estado. Entre as cidades com maior número de oportunidades, destacam-se:

Porto Velho (77 vagas)

Ji-Paraná (61 vagas)

Cacoal (40 vagas)

Vilhena (27 vagas)

Rolim de Moura (15 vagas)

Entre as funções com maior número de vagas, destacam-se vendedor, especialmente em Porto Velho (18 vagas); além de cargos como alimentador de linha de produção (10 vagas em Rolim de Moura); auxiliar de depósito (7 vagas em Ji-Paraná); e operador de caixa em diferentes municípios. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

CRESCIMENTO CONTÍNUO

O coordenador-geral de Trabalho, Emprego e Renda, Fábio Mota, destacou a importância da política pública para o fortalecimento regional. “O crescimento no número de vagas demonstra que o estado está no caminho certo, promovendo inclusão produtiva e aproximando trabalhadores das oportunidades disponíveis em todas as regiões.”

Atualmente, o módulo formal do sistema contabiliza 177.756 currículos cadastrados, 2.134 vagas abertas e 7.203 empresas cadastradas, evidenciando o alcance da plataforma e sua relevância na intermediação de mão de obra.

VAGAS PARA APRENDIZ

As oportunidades para jovem aprendiz também seguem em destaque no sistema, com 41 vagas abertas em Rondônia, voltadas principalmente a áreas administrativas e operacionais. A iniciativa contribui para a inserção de jovens no mercado de trabalho, aliando experiência prática e qualificação profissional, além de fortalecer a política de inclusão produtiva no estado.

A rede de atendimento conta com unidades do Tudo Aqui e postos do Sine distribuídos em diversas cidades, garantindo suporte tanto para trabalhadores quanto para empregadores.

Os interessados podem se candidatar diretamente pela plataforma digital, disponível via site ou aplicativo, onde é possível acessar vagas atualizadas e acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

Para quem precisa de apoio, o atendimento presencial está disponível nos balcões do Sine nos municípios de Jaru (Rua Tapajós, nº 3537, Setor 2); Ouro Preto do Oeste (Rua Ana Nery, nº 901, Bairro Jardim Tropical); Pimenta Bueno (Av. Pres. Dutra, n° 918 – SALA 5 – Pioneiros); e, nas unidades do Tudo Aqui.

UNIDADES DO TUDO AQUI NO ESTADO

Porto Velho

Zona Leste – das 8h às 20h – Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes

Centro – das 7h30 às 18h – Avenida Sete de Setembro, nº 830, Bairro Centro

Ariquemes

Das 7h30 às 17h30 – Avenida Tancredo Neves, nº 2.606, Setor Institucional

Ji-Paraná

Das 7h30 às 18h – Avenida Maringá, nº 618, entre T5 e T6

Rolim de Moura

Das 7h30 às 18h – Avenida 25 de Agosto, nº 4.803, Centro

Cacoal

Das 8h às 19h30 – Rua Antônio Deodato Durce, nº 3.500, Bairro Floresta

Vilhena

Das 7h30 às 18h – Park Shopping Vilhena, Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5.422