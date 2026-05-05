Rede municipal ultrapassa 121 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2026; unidades de urgência e emergência mantêm assistência contínua

Por Taiana Mendonça

Publicada em 05/05/2026 às 08h26

A rede municipal de saúde de Porto Velho realizou 121.534 atendimentos apenas nos três primeiros meses de 2026, reforçando a importância dos serviços ofertados à população e o trabalho desempenhado pelas equipes que atuam nas unidades do município.

Os dados do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC) apontam que a UPA Sul liderou o número de atendimentos no período, com 35.513 registros, seguida pela UPA Leste e pelo Pronto Atendimento Ana Adelaide. As unidades funcionam de forma ininterrupta, garantindo assistência à população em todos os turnos, inclusive durante a noite e madrugada.

Além da média e alta complexidade, a Atenção Básica também exerce papel fundamental na rede municipal, sendo responsável pelo acompanhamento contínuo dos usuários, ações preventivas e atendimento inicial da população.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou os investimentos e o compromisso da gestão com a saúde pública.

Léo Moraes destacou os investimentos e o compromisso da gestão com a saúde pública

“Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais a saúde municipal, garantindo estrutura, valorização dos profissionais e atendimento humanizado para a população. Esses números mostram o empenho das equipes e a importância dos serviços prestados diariamente em Porto Velho”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou o empenho dos servidores no funcionamento da rede.

“São mais de 121 mil atendimentos realizados em um curto período, resultado do comprometimento e da dedicação de cada profissional que atua na nossa rede municipal de saúde. Esse trabalho integrado é fundamental para garantir assistência à população”.

A Secretaria Municipal de Saúde segue investindo na melhoria dos serviços, na ampliação da assistência e na valorização dos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.