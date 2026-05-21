Recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró contribuem com crescimento de Nova Mamoré

Por Eli Batista

Publicada em 21/05/2026 às 13h30

Os recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró estão contribuindo com o crescimento do município de Nova Mamoré. Entre as ações do parlamentar na região, está a viabilização de R$ 1.637,400 mil para a aquisição de tubos PEAD, além da destinação de emendas para a aquisição de implementos agrícolas. “O deputado Cirone é um dos nossos principais parceiros e seu apoio está ajudando nosso município a crescer”, disse o vereador Sargento Milton.

Segundo o vereador, Nova Mamoré vive um período de forte crescimento. O município tem avançado tanto na produção agrícola, quanto pecuária, com destaque para a soja, o milho, a carne bovina e o leite.

A união da classe política também é apontada como um fator decisivo no processo de avanço local. De acordo com o vereador, tanto a cidade, quanto os distritos estão totalmente iluminados e a previsão é a de que até o final de 2026, não haja mais pontes de madeira e nem ruas sem asfalto no município. “Nós vereadores trabalhamos unidos com o prefeito Marcélio Brasileiro e o vice Sérgio Bermond, todos buscando o desenvolvimento do município”, disse.

Na viabilização de recursos estaduais, segundo Sargento Milton, o apoio de Cirone Deiró tem feito diferença. “Mesmo sendo do município de Cacoal, o deputado está sempre disposto a contribuir com Nova Mamoré”, afirmou o vereador.