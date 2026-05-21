Associação rural de Monte Negro recebe implementos agrícolas com apoio do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 21/05/2026 às 13h40

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Serra do Sabão, em Monte Negro, foi beneficiada com importantes implementos agrícolas que irão fortalecer o trabalho desenvolvido pelos produtores da região. Os implementos foram adquiridos com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), e a entrega contou com a presença do prefeito Ivair Fernandes, do vereador Joaquim Sereno, lideranças locais e associados.



Entre os equipamentos entregues estão uma carreta agrícola, uma colhedora de forragem e uma máquina beneficiadora de café, implementos que irão contribuir diretamente para o aumento da produção e melhoria das atividades desenvolvidas pelos pequenos produtores rurais da associação.



O deputado Pedro Fernandes destacou que o fortalecimento das associações rurais é fundamental para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. “Nosso compromisso é seguir apoiando quem trabalha no campo, levando mais estrutura, incentivo à produção e melhores condições para as famílias produtoras da nossa região”, afirmou o parlamentar.



O prefeito de Monte Negro, Ivair Fernandes, destacou a importância dos investimentos para as famílias produtoras da região. “Esses implementos são muito importantes e contribuem para o desenvolvimento das famílias produtoras da nossa região”, afirmou.



O vereador Joaquim Sereno também ressaltou os benefícios da entrega para a agricultura local. “Esses implementos vêm para fortalecer ainda mais a agricultura familiar”, pontuou.



Já o presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Serra do Sabão, Marcos Antônio dos Santos, comemorou a chegada dos equipamentos e destacou o impacto positivo que isso terá para os associados. “Vamos aumentar a produção da nossa associação e da nossa linha. Já vamos colocar essas máquinas para trabalhar, porque serão de grande ajuda para nós”, disse.



Os novos implementos reforçam o apoio ao setor produtivo e o incentivo à agricultura familiar, contribuindo para o fortalecimento da economia rural em Monte Negro.