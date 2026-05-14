Reconstrução da RO-473 garante mais segurança e melhores condições de tráfego entre Teixeirópolis e Urupá

Por Antonia Lima

Publicada em 14/05/2026 às 08h26

Com o objetivo de garantir mais segurança, trafegabilidade e melhores condições de deslocamento aos usuários, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) avança com as obras de reconstrução do pavimento na RO-473, no trecho entre os municípios de Teixeirópolis e Urupá. A obra beneficia diretamente moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam a rodovia.

As equipes já executaram serviços de limpeza e retirada de entulhos nas laterais da pista, além da construção dos acessos onde serão implantados os desvios necessários para o andamento da obra. Também está sendo realizada a retirada da base danificada da rodovia para a reconstrução completa do pavimento.

Os serviços estão concentrados na construção do aterro e dos desvios, etapa fundamental para o início da execução do novo pavimento asfáltico. A obra segue em ritmo acelerado com aproximadamente 1.200 metros de base já lançada, demonstrando o avanço dos trabalhos e o compromisso para entregar uma rodovia com melhor durabilidade para quem trafega pela RO-473.

As obras se intensificam na RO-473 demonstrando o compromisso para entregar uma rodovia com melhor durabilidade

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a recuperação da RO-473 representa seguran

ça para os motoristas que passam pela rodovia e melhoria nas condições para o escoamento da produção rural. “O governo estadual tem trabalhado para garantir infraestrutura de qualidade em todas as regiões do estado,” pontuou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes essa é uma obra importante para fortalecer a logística e oferecer mais conforto e segurança aos usuários. “As equipes seguem empenhadas para entregar um serviço de qualidade à população,” ressaltou.

De acordo com o responsável pela execução da obra, Rogério Nicácio, os trabalhos seguem avançando conforme o cronograma. “As equipes estão atuando em várias frentes para acelerar os serviços e garantir que a reconstrução seja concluída com durabilidade”, destacou.

O responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso enfatizou o acompanhamento técnico dos serviços executados. “Estamos monitorando cada etapa da obra para garantir que os serviços sejam realizados dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos.”