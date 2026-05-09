Queda de helicóptero da dupla Henrique e Juliano: cantores se pronunciam após acidente

Por R7

Publicada em 09/05/2026 às 10h20

Henrique e Juliano se pronunciaram após um helicóptero da dupla cair no final da manhã desta sexta-feira (8) em uma fazenda da família em Tocantins. Em um vídeo no Instagram, os cantores disseram que não estavam na aeronave, que estava sendo pilotada pelo pai deles, Edson Reis.

“Vocês devem ter visto as notícias sobre o incidente com o helicóptero. Mas está todo mundo bem. Meu pai, que estava no comando, é um piloto experiente”, contaram.

Segundo eles, não houve feridos e o pai deles está bem. “Não teve nenhum tipo de lesão grave, então foi só dano material”, afirmou Henrique.

Causa do acidente

Em nota, a Polícia Militar do Tocantins informou que o acidente aconteceu na zona rural do município de Porto Nacional. “Uma equipe da PMTO foi imediatamente deslocada para o local da ocorrência. Felizmente, não houve feridos”, diz o comunicado.

Ainda de acordo com a PM, “as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes”. Além disso, a aeronave já está sendo removida da área da fazenda.

A assessoria de imprensa da dupla também divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido. “Confirmamos o incidente com helicóptero pertencente à família de Henrique e Juliano. A aeronave fez um pouso de emergência na tarde de hoje, 8 de maio.”

“O pouso aconteceu em uma das propriedades da dupla, em Porto Nacional/TO. Sr. Edson Reis, pai dos cantores, é um piloto experiente e estava no comando do helicóptero; felizmente passa bem e não sofreu nenhum tipo de lesão grave.”