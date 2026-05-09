Acusados pela morte de empresário vão a júri popular nos dias 12 e 13 de maio, em Porto Velho

Por TJ-RO

Publicada em 09/05/2026 às 11h06

Três réus envolvidos na morte do empresário Edson Nascimento Dalto irão a júri popular na semana que vem, nos dias 12 e 13 de maio. O julgamento será na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Geral de Porto Velho.

São acusados Daniel Barroso de Souza, William Borges Costa e Jucelainy Coelho de Araújo. Os dois primeiros respondem por homicídio qualificado, com agravantes como motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Já Jucelainy responde apenas pelo crime de ocultação de cadáver.

De acordo com a denúncia, o empresário Edson Nascimento Dalto teria sido morto dentro de uma propriedade rural localizada no distrito de Triunfo, município de Candeias do Jamari, após ser agredido com extrema violência. Em seguida, o corpo foi retirado do local e descartado em um rio na região do distrito.

Segundo consta no processo, as investigações apontaram inconsistências nas versões apresentadas pelos acusados, além de depoimentos e imagens de câmeras de segurança que reforçaram os indícios de autoria. Também foram relatados desentendimentos anteriores entre a vítima e um dos réus.

Na decisão de pronúncia, proferida em agosto de 2025, o juízo entendeu haver provas suficientes para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Daniel Barroso de Souza e William Borges Costa permanecem presos preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos. Já Jucelainy Coelho de Araújo responde ao processo em liberdade.

Processo nº 7025531-40.2024.8.22.0001