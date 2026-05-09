TJRO divulga série

Por TJ-RO

Publicada em 09/05/2026 às 11h13

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) deu início, nesta sexta-feira, 08, a uma mobilização estratégica para fortalecer a segurança da informação e a privacidade dentro do Judiciário. Com o lançamento da série de vídeos animados "Momento Privacidade", a instituição busca simplificar os conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para magistrados, servidores e a sociedade. Na estreia, os temas abordados são as boas-vindas ao projeto e a definição técnica de dados pessoais.

O projeto, idealizado pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, utiliza uma linguagem didática para transformar normas complexas em orientações práticas para o cotidiano forense.

Para o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, a proteção de dados não é apenas uma exigência legal, mas um compromisso ético do TJRO com a cidadania. "Ao lançarmos o 'Momento Privacidade', investimos na educação como ferramenta de prevenção. Queremos que cada servidor e magistrado seja um guardião da privacidade, garantindo que o Judiciário de Rondônia continue sendo uma referência em inovação com segurança", afirmou o desembargador.

Nesta primeira fase, dois vídeos explicam que dados pessoais são todas as informações que podem identificar uma pessoa direta ou indiretamente (como nome, CPF, biometria ou até hábitos de navegação). A campanha seguirá com publicações semanais nos canais oficiais do Tribunal.