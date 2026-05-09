Gazin Porto Velho enfrenta Independência-AC no Aluizão pela Série D neste sábado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/05/2026 às 11h30

O Gazin Porto Velho volta a jogar diante da torcida neste sábado em mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro Série D. A equipe rondoniense recebe o Independência-AC no Estádio Aluízio Ferreira, o Aluizão, em Porto Velho, em partida marcada para as 16h, no horário de Rondônia.

Em preparação para mais um desafio na competição nacional, a Locomotiva aposta no fator casa para buscar uma atuação consistente diante do adversário acreano. O confronto será disputado no Luizão, tradicional palco do futebol rondoniense, onde a equipe contará com o apoio dos torcedores.

Nas redes sociais, o clube convocou a torcida para comparecer ao estádio e incentivar o time ao longo dos 90 minutos, destacando a importância da presença do público em mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O duelo entre Gazin Porto Velho e Independência-AC integra a agenda do clube na competição nacional, em um momento considerado importante para a sequência da equipe no torneio.