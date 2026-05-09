Mutirão vai levar cidadania e serviços essenciais às famílias da zona rural

Por Jean Carla Costa

Publicada em 09/05/2026 às 11h19

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), está nos preparativos finais para a realização do Mutirão Cidadania da Mulher Rural e Família. A ação acontece de 8 a 12 de junho de 2026, atendendo comunidades rurais ao longo do eixo da BR-364.

O mutirão vai contemplar os distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre, Abunã, Nova Mutum, Jaci-Paraná, Rio Pardo e União Bandeirantes, com pontos-base de atendimento em Nova Califórnia e Nova Mutum, facilitando o acesso das comunidades vizinhas.

O objetivo da ação é levar cidadania e garantir acesso a direitos básicos, especialmente para mulheres do campo, das águas e da floresta, promovendo emissão de documentos, inclusão em programas sociais, acesso ao crédito rural e outros serviços essenciais. A iniciativa busca reduzir as dificuldades enfrentadas por moradores da zona rural, que muitas vezes não conseguem acessar serviços públicos devido à distância e limitações logísticas.

Já estão confirmados como parceiros da ação órgãos como Tudo Aqui, Exército Brasileiro, Idaron, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sema), além de diversas instituições que irão ofertar serviços nas áreas social, produtiva, jurídica e de saúde.

De acordo com o superintendente federal do Desenvolvimento Agrário em Rondônia, Gervano Vicente, a iniciativa representa um avanço na inclusão social das famílias rurais. “Esse mutirão é fundamental para aproximar o Estado das comunidades mais distantes, garantindo acesso à documentação, políticas públicas e oportunidades que promovem dignidade e desenvolvimento no campo.”

O secretário da Semagric, Douglas Bener, destacou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal com o homem e a mulher do campo. “Estamos levando uma estrutura completa para dentro das comunidades rurais, garantindo atendimento direto, rápido e eficiente. Essa é uma ação que transforma vidas e fortalece a agricultura familiar no município.”

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa fortalece a presença do poder público nas comunidades rurais. “Nosso objetivo é garantir dignidade, acesso a direitos e mais oportunidades para as famílias da zona rural. Esse mutirão aproxima os serviços públicos de quem mais precisa e demonstra o compromisso da gestão com as comunidades do campo.”

A expectativa é de que o mutirão realize centenas de atendimentos, ampliando o acesso a serviços essenciais e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades rurais.