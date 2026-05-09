Governo de Rondônia amplia estrutura e atuação da Polícia Penal do estado com entrega de micro-ônibus, em Porto Velho

Por Laiara Gonçalves Salles

Publicada em 09/05/2026 às 11h35

Com objetivo de fortalecer a atuação da Polícia Penal no estado, o governo de Rondônia realizou a entrega de um micro-ônibus destinado à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), nesta sexta-feira (8). A solenidade aconteceu na Corregedoria Geral da Sejus, em Porto Velho. O veículo será utilizado no transporte de servidores em missões institucionais, escoltas e audiências. A aquisição do micro-ônibus foi viabilizada por meio de emenda parlamentar, representando mais um investimento do governo estadual no fortalecimento da segurança pública e na valorização dos servidores do sistema prisional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento atende às necessidades logísticas das forças de segurança, considerando a extensão territorial do estado e a realização constante de deslocamentos entre municípios para cumprimento de missões institucionais.

INVESTIMENTO EM SEGURANÇA

A entrega do micro-ônibus representa mais um investimento voltado ao fortalecimento da segurança pública em Rondônia

A entrega do micro-ônibus representa mais um investimento voltado ao fortalecimento da segurança pública em Rondônia, especialmente no apoio às atividades desenvolvidas pela Polícia Penal. O veículo vai auxiliar no deslocamento de equipes em ações operacionais e administrativas, proporcionando mais mobilidade e suporte às demandas da corporação.

MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO

O investimento amplia estrutura logística da Polícia Penal e melhora o deslocamento das equipes no estado.

A entrega também integra o processo de modernização estrutural da Polícia Penal que inclui ações voltadas ao fortalecimento da identidade institucional e renovação da frota dos servidores. Durante a solenidade, foram realizados o ato simbólico de entrega das chaves, o desenlace da fita inaugural e homenagens às autoridades responsáveis pela destinação dos recursos utilizados na aquisição do veículo.

De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, a aquisição do micro-ônibus fortalece a estrutura logística da Polícia Penal e contribui para otimizar o deslocamento das equipes em missões administrativas e operacionais realizadas em diferentes regiões do estado.