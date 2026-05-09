Guaporé recebe o Galvez pela 6ª rodada da Série D no Estádio Cassolão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/05/2026 às 11h40

Invicto no Campeonato Brasileiro Série D e ocupando a vice-liderança do Grupo A2, o Guaporé-RO entra em campo neste sábado (9) para enfrentar o Galvez, em compromisso válido pela sexta rodada da competição nacional. O confronto será disputado no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

A equipe rondoniense chega ao duelo após empate por 3 a 3 na rodada passada, resultado conquistado no Estádio Tonicão, em Rio Branco. Até o momento, o Jacaré da Zona da Mata soma 11 pontos e mantém campanha invicta, construída com três vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Galvez tenta alcançar a terceira vitória na Série D e consolidar permanência no grupo de classificação. O time acreano ocupa atualmente a quarta colocação da chave, com sete pontos, e também atravessa momento de estabilidade na competição, sem derrotas nas últimas três partidas, sequência formada por duas vitórias e um empate.

O encontro deste sábado representa mais um capítulo recente do histórico entre os clubes. No início da temporada, Galvez e Guaporé mediram forças pela primeira vez, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, após igualdade em 1 a 1 no tempo regulamentar, disputada em Rio Branco, a classificação foi definida nas penalidades, com vitória do Guaporé por 3 a 2.